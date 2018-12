Benevento - Cittadella, ecco la formazione E' tutto pronto per la sfida di Coppa Italia

Si avvicina il fischio d'inizio della gara di Coppa Italia tra Benevento e Cittadella. Bucchi ha confermato il 3-5-2 che vede l'utilizzo di Montipò tra i pali e la difesa composta da Sparandeo, Volta e Antei. Per quest'ultimo è un gradito ritorno, attraverso il quale si potrà valutare con attenzione lo stato fisico in cui versa in vista di un possibile impiego in campionato. A centrocampo agiranno Tello, Volpicelli e Buonaiuto con Gyamfi e Di Chiara esterni. In avanti la coppia formata da Coda e Ricci che gli girerà intorno per permettergli di trovare maggiori spazi. Una formazione "sperimentale" che darà minutaggio anche ai giovani Volpicelli e Sparandeo.