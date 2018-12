La diretta web di Benevento - Cittadella Seguite con noi la testuale del match

25' Il Cittadella fa la partita attraverso una buona costruzione di gioco

18' Ritmi bassi. Il Benevento costruisce poco

12' Il Cittadella parte bene: palla di Finotto per Scappini al centro, il tap in dell'attaccante sfiora di poco la porta

8' Il Benevento ha un atteggiamento attendista

4' Conclusione di Settembrini dal limite: para Montipò

15:02 Inizia la partita

15:00 Le squadre entrano in campo

Siamo al Vigorito per assistere alla gara tra Benevento e Cittadella, valevole per il quarto turno di Coppa Italia. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Volta, Antei, Sparandeo; Gyamfi, Tello, Nocerino, Cuccurullo, Buonaouto; Ricci, Coda. A disp.: Puggioni, Gori, Billong, Maggio, Bandinelli, Volpicelli, Asencio, Filogamo. All.: Bucchi

CITTADELLA (4-3-1-2): Maniero; Cancellotti, Camigliano, Frare, Ghiringhelli; Maniero L., Pasa, Settembrini; Siega; Scappini, Finotto. A disp.: Paleari, Iori, Schenetti, Strizzolo, Malcore, Panico, Branca, Della Bernardina, Bussaglia. All.: Venturato