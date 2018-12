Cuccurullo: "Grandissima emozione esordire in prima squadra" Il giovane centrocampista: "Felici per la vittoria, ma ora pensiamo al Verona"

E' stato il suo esordio assoluto con la maglia giallorossa. Marco Cuccurullo, prodotto del settore giovanile sannita, si è espresso così nel corso delle interviste del dopo partita: “E' stata un'emozione grandissima che non so neanche descrivere. E' il sogno di tutti i bambini scendere in campo con la prima squadra. Sono felice per il risultato e da domani penseremo al Verona. Andare a San Siro è una grande cosa perché giocheremo contro una squadra fortissima come l'Inter, ma adesso abbiamo nella testa solo la prossima partita. Noi giovani ci stiamo impegnando e il mister ci sta dando la possibilità di giocare nel migliore dei modi”.