Montipò: "Vittoria importante. San Siro è un sogno" L'estremo difensore giallorosso: "Ora daremo il massimo per battere il Verona"

Nel dopo partita di Benevento – Cittadella si è presentato alla stampa l'estremo difensore Montipò. Ecco le sue parole: “Il mister sta dando spazio e non voglio deluderlo. Rispetto a prima ho maggiore fiducia grazie alla continuità e adesso punto a fare bene. La vittoria di oggi è molto importante perché ci permette di andare a San Siro e da milanista per me è un sogno poterci giocare. Andremo lì per fare la nostra partita”.

PALERMO - “A Palermo abbiamo imposto il nostro gioco fino all'ottantesimo. Secondo me non abbiamo mai sofferto perché siamo stati squadra e non aver preso gol ci ha aiutato molto”.

VERONA - “Non siamo fortunati con le assenze. Lavoriamo al massimo in settimana e daremo tutto noi stessi contro il Verona, in modo da cercare di vincere nonostante le defezioni”.

Ha chiuso così: “La parata più bella è stata quella con il Carpi su Mbaye, mentre il gol che non mi perdono è il secondo subito a La Spezia dove potevo fare di più”.