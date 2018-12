Antei: "Vittoria importante per la continuità" Il difensore: "Sto bene. Lavoro per raggiungere il top della condizione"

Ecco le dichiarazioni di Antei nel dopo gara di Benevento – Cittadella:

“Sono contento di essere tornato. Era da tanto che aspettavo questo momento. La mia condizione è buona, anche se non al top. Lavoro sodo per arrivare al meglio e per dare il mio contributo. Era importante vincere questa partita anche per dare continuità ai risultati positivi. Dobbiamo anche considerare che sono scesi in campo elementi che hanno trovato poco spazio, compreso me, quindi il risultato assume maggiore significato. Vincere porta sempre morale, quindi speriamo di recuperare al più presto le assenze per proseguire questo momento".