Bucchi: "Vittoria storica. Meritiamo San Siro" "Da domani testa al Verona. La squadra ha capito come affrontare la serie B"

Ecco l'analisi di Bucchi al termine della vittoriosa gara col Cittadella: “E' un risultato importante che ci permette di scrivere ancora di più la storia del club. Sono contento per i ragazzi e soprattutto per la società che merita un simile palcoscenico. Avevo previsto un approccio alla gara difficile perché il Cittadella è una squadra fastidiosa, oltre al fatto che in campo c'erano tanti calciatori che ultimamente hanno giocato poco. Col tempo siamo riusciti a prendere il largo e a costruire le azioni migliori dell'incontro, sfiorando anche diverse volte il gol. Complimenti ai vari Sparandeo, Cuccurullo, Volpicelli, così come ad Antei che mi ha fatto piacere vederlo in questa buona condizione. Bene anche Nocerino, il quale è rientrato solo due giorni fa e ci ha dato una grande mano. Da domani mattina penseremo alla gara di campionato con il Verona, per la quale speriamo di recuperare i vari infortunati. La squadra ha capito come affrontare la serie B e sono fiducioso per il futuro”.