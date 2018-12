Benevento, Del Pinto si aggrega al gruppo Per la sfida col Verona Bucchi spera anche in altri recuperi

Archiviata anche la Tim Cup con il passaggio del turno e la consapevolezza che a gennaio si andrà a San Siro per affrontare l'Inter, mister Bucchi pensa al campionato e al Verona. L'appuntamento è per domenica sera. La speranza è quella di recuperare qualche infortunato. Davvero lunga la lista di quelli fermi ai box e le risposte positive arrivate dalla sfida col Cittadella non potranno comunque riflettersi nella gara coi veneti. Antei ha dimostrato di aver superato l'infortunio ma la condizione non è ancora al top per poter disputare un'intera partita di campionato. “Sarò pronto al cento per cento a gennaio”, le sue parole. Anche Nocerino utilizzato nel primo tempo al Vigorito difficilmente sarà della partita. Insomma le speranze di Bucchi sono legate più che altro al recupero di Viola a centrocampo e di Costa e Letizia in difesa. Il terzino ha dichiarato sugli spalti del Vigorito nell'intervallo di Benevento – Cittadella di potercela fare per la sfida di domenica. La certezza di esserci non c'è ma nemmeno quella di essere già fuori dai giochi. Importanti saranno questi giorni. Ma c'è un'altra bella novità. Si aggregherà alla squadra anche Del Pinto. Finalmente, verrebbe da aggiungere. Il centrocampista ora sta bene e proprio a partire dall'allenamento odierno sarà a disposizione di mister Bucchi. Chiaramente gli manca il ritmo partita ma nel calcio tutto è possibile e l'utilizzo di Maggio nella sfida di Palermo nonostante il lungo periodo di stop la dice lunga.