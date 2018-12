Benevento, anche in Tim Cup c’è la "cooperativa del gol" In sole tre gare di coppa sono andati a segno ben sei calciatori giallorossi

Come in campionato, anche in Tim Cup il Benevento ha una plurarità di marcatori e quindi viene confermata la cosiddetta "cooperativa del gol". Con il gol realizzato ieri da Pippo Bandinelli nella storica sfida contro il Cittadella, sono saliti, infatti, a sei i goleador nella manifestazione tricolore in sole tre gare. Come noto il Benevento ha superato d’ufficio il primo turno perché ammesso direttamente al secondo dove ha incrociato l’Imolese imponendosi per 3-1 con le reti di Roberto Insigne, Coda e Improta. Nel terzo turno successo corsaro per 2-1 dopo i supplementari contro l’Udinese con gol dei centrocampisti Viola e Tello. Ed ora si spera di scrivere ancora altre pagine nella Coppa Italia nella trasferta di San Siro contro l’Inter dove pure si giocherà gara secca, ufficialmente prevista per domenica 13 gennaio a San Siro, ma che su accordi tra le due società ed in base anche ad esigenze televisive, in quanto verrà trasmessa in esclusiva in diretta da Raisport, potrebbe anche essere anticipata o posticipata. Una circostanza legata anche alla concomitanza del Milan in Tim Cup negli ottavi.

In campionato, invece, sono ben undici i realizzatori in tredici gare. Figurano i difensori Letizia, Volta e Maggio, i centrocampisti Tello, Viola e Bandinelli, gli esterni offensivi Insigne, Improta e Ricci, naturalmente i bomber Coda e Asencio. Insomma, in entrambe le competizioni viene fuori una delle prerogative del gruppo guidato da Bucchi che riesce a fare andare in rete calciatori di tutti i ruoli. E dire che all’appello mancano tra i calciatori utilizzati dal tecnico ancora i vari Buonaiuto, Di Chiara, Nocerino e compagnia, quindi il record potrebbe essere anche migliorato nelle prossime settimane.

ant.mart.