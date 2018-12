Il Benevento presenta la nuova Audi A1 Quattro giallorossi hanno svelato il veicolo

Serata particolare per i giallorossi Coda, Montipò, Billong e Bandinelli. I quattro calciatori si sono recati presso la concessionaria Finauto per presentare il nuvo modello di Audi A1. Gli stessi hanno ammirato da vicino il potente veicolo, provandone anche la comodità all'interno. Non è mancata la presenza di un gruppo di tifosi, accorsi per chiedere selfie e autografi ai protagonisti. Un clima cordiale e di gioia che dimostra come le recenti vittorie hanno rassenerato gli animi di tutti, lasciando ben sperare in vista del prossimo futuro.