Benevento - Verona, ecco il dato della prevendita I numeri a 48 ore dal fischio d'inizio del big match

Sono 770 i tifosi giallorossi che hanno acquistato il biglietto per la sfida di domenica con il Verona. Questo dato, sommato agli 8435 abbonati, permette di raggiungere la quota complessiva di 9205 spettatori. Ricordiamo che sono disponibili altri due giorni per poter ottenere il tagliando, quindi c'è ancora tutto il tempo per permettere ai classici "ritardatari" di assistere dal vivo al big match della quindicesima giornata. Servirà tutto il sostegno del popolo sannita per cercare di battere la truppa di Grosso e dare continuità ai recenti risultati positivi.

Da Verona sono 60 i biglietti emessi. La prevendita per gli ospiti terminerà domani alle 19.

