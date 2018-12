La diretta web di Benevento - Hellas Verona Seguite con noi il big match della quindicesima giornata

33' E' il momento della Strega: Silvestri devia in angolo un forte tiro di Bandinelli

30' Primo cambio per il Benevento: Di Chiara ha un fastidio fisico e viene sostituito da Gyamfi

26' Ammonito Volta

25' Risponde il Benevento con Coda che conclude di prima intenzione una palla giunta dalle retrovie, ma la sua posizione è troppo defilata e non centra la porta

22' Occasionissima per il Verona: Matos serve al centro Di Carmine che con la porta spalancata non tocca bene la sfera e manda al lato

19' Si va vedere il Benevento con un forte tiro di Tello dal limite dell'area: la palla colpisce l'esterno della rete

16' Fitto possesso palla del Verona alla ricerca degli spazi giusti: il Benevento si difende

10' In questi primi minuti il Verona cerca di impostare attraverso il palleggio. Il Benevento aspetta e riparte

5' Prima fase di studio: le squadre prendono le misure

21:03 Comincia la partita

21:02 Verrà osservato un minuto di raccoglimento in onore di Gigi Radice

20:58 Entrano le squadre in campo

Siamo al Ciro Vigorito per assistere al big match tra Benevento e Verona, valevole per la quindicesima giornata del campionato di serie B. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

BENEVENTO (3-4-1-2): Montipò; Volta, Billong, Costa; Improta, Tello, Bandinelli, Di Chiara; Buonaiuto; Coda, Asencio. A disp.: Puggioni, Gori, Sparandeo, Letizia, Del Pinto, Antei, Gyamfi, Insigne, Nocerino, Ricci, Volpicelli, Filogamo. All.: Bucchi

HELLAS VERONA (4-3-3): Silvestri; Crescenzi, Marrone, Dawidowics, Balkove; Zaccagni, Gustafson, Danzi; Matos, Di Carmine, Lee. A disp.: Ferrari, Chiesa, Caracciolo, Eguelfi, Henderson, Ragusa, Pazzini, Cissé, Laribi, Tupta, Almici, Empereur. All.: Grosso

Ivan Calabrese