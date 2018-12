Montipò: "Il gol di Matos è irregolare. Non dobbiamo mollare" Il commento dell'estremo difensore: "Questa sconfitta accende una lampadina"

Subito dopo il triplice fischio della sfida col Verona ha parlato Montipò. L'estremo difensore è partito dall'azione del gol avversario: “Ero arrabbiato perché Matos mi ha impedito di rialzarmi. Avendo campo libero potevo fare qualcosa in più. Negli spogliatoi mi è stato detto che c'era anche un doppio fuorigioco e onestamente dispiace che ci siano questi episodi in partite così importanti. Senza errori sarebbe stato difficile segnarci, come tra l'altro abbiamo dimostrato nel primo tempo. Sono contento che mi reputiate il migliore in campo, ma avrei preferito un risultato positivo. Coda? Non ce la possiamo prendere con un compagno che sbaglia un rigore. Non gli diamo colpe perché è un valore aggiunto e in serie B può fare la differenza. Nello spogliatoio eravamo tutti rammaricati, sappiamo che possiamo fare di più nonostante gli episodi che ci stanno dando contro. I tifosi? I fischi fanno riflettere, però allo stesso tempo sappiamo che siamo noi gli artefici del nostro destino. Ciò vuol dire che se diamo ancora di più rispetto a quanto fatto finora questa piazza tornerà a farci cori e a incitarci. Gli infortuni? Fanno parte del mestiere, ma gli episodi ci vanno contro anche su questo aspetto. Ieri ha avuto una ricaduta Maggio e oggi Di Chiara. Sappiamo che siamo una grande squadra con una rosa completa, ma le assenze non devono essere delle scusanti".

Ha poi concluso:

"Questa sconfitta accende una lampadina. Appena facciamo bene un paio di partite può esserci una ricaduta, per tale motivo sappiamo che non dobbiamo mollare. Sabato andremo su uno dei campi più difficili della serie B e dovremo essere concentrati per conquistare dei punti importanti. Avremo molte defezioni in difesa, ma senza dubbio chi giocherà saprà ciò che deve fare".

