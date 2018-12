Esce l'album Panini: ecco la pagina completa del Benevento Per il terzo anno consecutivo si prevede una grande partecipazione da parte dei tifosi sanniti

Da domani sarà disponibile in edicola il nuovo album Panini, storica raccolta per tutte le generazioni appassionate di collezionismo e, ovviamente, delle mitiche figurine. Da ormai due anni a Benevento si è registrato un vero e proprio boom di vendite grazie all'escalation della compagine giallorossa tra serie A e B.

Pochi minuti fa Antonio Allegra, general manager della nota azienda modenese, ha indirettamente fatto un grande regalo alla piazza sannita pubblicando la pagina completa dedicata alla truppa di Bucchi. Oltre alle 18 immagini dei calciatori, è presente anche la foto della squadra e il logo ufficiale della società.

Non mancano dei cenni statistici, oltre a dei tributi a Gori (per la decima stagione in giallorosso) e a Brignoli per lo storico gol dello scorso anno. Anche quest'anno si prevede una vera e propria corsa presso i punti vendita per avere la soddisfazione di incollare le figurine dei calciatori del Benevento.

Ical