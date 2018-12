Benevento, Maggio ancora out. Migliorano Viola e Di Chiara Seconda seduta di lavoro settimanale. Domani allenamento alle 11 a porte aperte

Si è da poco concluso il secondo allenamento settimanale dei giallorossi. Appuntamento nel pomeriggio, in attesa di tornare in campo domani mattina alle 11 con le porte dell'Imbriani aperte a giornalisti, curiosi e tifosi. Sicuramente l'umore non è dei migliori in casa strega, ad accompagnare queste sedute c'è un clima poco disteso ma anche la consapevolezza che in questo mese ci sono in palio punti importanti per la risalita. Non aiutano però gli infortuni, davvero troppi. Oltre alle due assenze per squalifica in difesa. Volta e Costa resteranno a casa. Lasciando un grande vuoto in un reparto che sta avendo più di un problema. Dovrebbero recuperare per Cosenza Di Chiara e Letizia, entrambi stanno lavorando a parte ma pare sia certa la loro presenza nella lista dei convocati fermo restando che è ancora presto per fare previsioni. Tra quelli che stanno facendo progressi c'è anche Viola fermato da uno scontro nel match di Palermo. Il suo recupero sarebbe una manna dal cielo per Bucchi che anche a centrocampo dovrà far leva su poche forze. E' vero che Nocerino e Del Pinto sono rientrati ma la loro condizione non è ancora ottimale. E' un po' il problema che sta accompagnando questa delicata fase. Oltre agli stop di lunga data (resteranno fermi Tuia e Bukata) ci sono anche quei calciatori vittime di ricadute. Come Maggio. Anche lui salterà Cosenza. E pensare che era rientrato nel match col Palermo dopo una lunga assenza. Problemi che stanno minando il cammino dei giallorossi. Bucchi pensa e ripensa alla formazione da mandare in campo sabato, un vero rebus anche in virtù del fatto che mancano ancora dei giorni. "Oramai decido all'ultimo momento visto che mi è capitato di perdere uomini anche durante le sedute di rifiniture". Le parole del tecnico la dicono lunga sul momento. Il presidente intanto ha chiesto una relazione sul tipo di infortuni, sui tempi di recupero e sulla situazione attuale. Vederci chiaro è d'obbligo.

