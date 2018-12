Benevento al lavoro, Bucchi prova una nuova difesa Diverse assenze nel corso della seduta di questa mattina a porte aperte

Allenamento mattutino a porte aperte per il Benevento. I giallorossi sono scesi in campo all'Imbriani per proseguire la preparazione della sfida col Cosenza, anche se non erano presenti tutti i calciatori della rosa. Viola ha lavorato a parte, facendo dei giri in campo per poi spostarsi in palestra. Assenti i vari Bukata, Del Pinto, Letizia, Maggio, Montipò, Bandinelli, Di Chiara e Buonaiuto. Si è rivisto Tuia che ha sostenuto l'allenamento completo. I giallorossi hanno prima svolto degli esercizi fisici e successivamente sono passati al lavoro tattico.

Per la trasferta di Cosenza ci sarà una vera e propria emergenza in difesa, a causa delle assenze di Costa e Volta. Per tale motivo il tecnico ha provato più volte il trio composto da Billong, Antei e Sparandeo. A meno di altre scelte di natura tattica, sembra proprio che sarà questa la retroguardia che figurerà al San Vito. Provato anche una sorta di 3-4-1-2, con Tello e Nocerino centrali di centrocampo. Sulle corsie esterne hanno agito Improta e Cuccurullo, mentre sulla trequarti – dietro a Coda e Asencio – ha trovato spazio Insigne. Ovviamente sono giorni di preparazione, in cui Bucchi sta valutando tutte le possibili soluzioni per cercare di tornare a fare punti.

Ivan Calabrese