Benevento, Viola e Maggio salteranno Cosenza Rientreranno però gli altri infortunati

Questo pomeriggio i giallorossi sono tornati in campo per una nuova seduta in vista della trasferta di sabato col Cosenza. Con nuove indicazioni arrivate proprio dall'Imbriani. Pare che anche Viola non ce la farà per la prossima sfida oltre a capitan Maggio. Entrambi dovrebbero restare a casa così come gli squalificati Costa e Volta. Una notizia non positiva per la strega che dovrà fare a meno del suo perno centrale in terra calabrese laddove ci sarà bisogno di una nuova svolta dopo la debacle col Verona. Per il resto, però si può tirare un sospiro di sollievo. Si può dire che l'infermeria si è quasi svuotata. Hanno recuperato Letizia e Di Chiara, Tuia finalmente farà parte dei convocati così come sono arruolabili Del Pinto e Nocerino. Insomma Bucchi avrà più scelte dalla sua, ma senza dimenticare un dato rilevante. Si tratta comunque di giocatori reduci da importanti infortuni che saranno a mezzo servizio. Con l'eventualità di una alternanza durante la partita. Ma meglio di niente. Domani ci sarà comunque la conferenza del tecnico che potrà chiarire più nei dettagli la situazione generale dopo il colloquio con il patròn Vigorito che ha visto partecipi anche il diesse Foggia e il medico sociale giallorosso.