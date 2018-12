Vigorito: Benevento in A il mio obiettivo a lungo termine Intervista rilasciata a Il Corriere dello Sport

Parole importanti quelle riportate sulle colonne de Il Corriere dello Sport. Alcune di queste già sentite ai piedi della Dormiente ma sempre con piacere. Come una dolce melodia, di quelle natalizie che accompagnano le strade della città in questi giorni. Oreste Vigorito parla del momento difficile della sua squadra, tra le tante altre questioni affrontate. "Cominciamo col dire che nessuno ha chiesto alla squadra di vincere il campionato. Solo che gli esperti sostenevano che avremmo ammazzato la serie B. Sembra che chi scenda dalla A abbia in tasca il biglietto di ritorno. Io la vedo diversamente. Se retrocedi, vuol dire che hai sbagliato qualcosa. Il Benevento è come un bambino che vogliamo far crescere. Come obiettivo ci siamo prefissati quello di risalire in A nel giro di due, tre anni per poi restarci. Ma il modo conta. La squadra sembrava essersi autoconvinta che tutto andasse bene. Se hanno capito? Lo vedremo nei prossimi giorni. I giocatori non ti trasmettono mai niente. Se sia self control o incapacità non saprei. Io voglio sentire la gente che applaude anche quando perdiamo, perchè comprende che non si poteva fare di più".