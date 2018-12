Cosenza - Benevento a rischio. Si attende l'ufficialità Seguite la testuale del match dei giallorossi

18:04 La gara non si giocherà. A breve ci saranno comunicazioni se aspettare o meno i canonici quarantacinque minuti per un altro sopralluogo

18:01 Dopo il sopralluogo traspare pessimismo. Il drenaggio del terreno di gioco non è ottimale, per tale motivo la palla non rimbalza come dovrebbe. E' sempre più possibile il rinvio della gara. Si attendono comunicazioni ufficiali

17:56 Comincia il sopralluogo. L'arbitro è accompagnato da Letizia e Corsi. Le condizioni del terreno di gioco non ideali per giocare

17:53 La forte pioggia mette a rischio l'incontro. E' probabile che tra pochi minuti l'arbitro, insieme ai due capitani, valuterà se dare il via alla gara o meno con un sopralluogo

E' tutto pronto per la sfida tra Cosenza e Benevento, valida per la sedicesima giornata del campionato di serie B. Sotto a una fitta pioggia le due squadre sono determinate a tornare al successo. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

COSENZA (4-4-2): Perina; Corsi, Dermaku, Idda, Legittimo; Mungo, Palmiero, Bruccini, D'Orazio; Baclet, Tutino. A disp.: Cerofolini, Saracco, Perez, Di Piazza, Tirtiello, Schetino, Maniero, Garritano, Pascali, Baez. All.: Braglia

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Billong, Antei, Di Chiara; Letizia, Tello, Bandinelli, Buonaiuto, Improta; Coda, Asencio. A disp.: Puggioni, Gori, Sparandeo, Del Pinto, Tuia, Gyamfi, Insigne, Nocerino, Cuccurullo, Ricci, Volpicelli, Filogamo. All.: Bucchi