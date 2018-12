Reti bianche tra Cosenza e Benevento Calabresi e giallorossi si dividono la posta in palio

93' Termina la partita. Cosenza e Benevento si dividono la posta in palio al termine di un match equilibrato. E' la terza gara consecutiva in cui i giallorossi non vanno a segno

93' Tiro dalla distanza di Baez che si spegne di poco sul fondo

91' Colpo di testa di Bruccini che esce di poco fuori

90' Concessi tre minuti di recupero

84' Il Cosenza è all'attacco

83' Torna in campo Del Pinto che sostituisce Buonaiuto

81' Fa il suo ingresso anche Garritano al posto di Mungo

77' Cambio per il Cosenza: entra Baez al posto di D'Orazio

70' Sinistro telefonato di Improta facilmente bloccato da Perina

67' Entra Maniero al posto di Baclet

66' Ammonito Buonaiuto

66' Occasionissima per il Cosenza con D'Orazio che, a tu per tu con Montipò, si fa neutralizzare anche grazie a una provvidenziale deviazione di Antei

65' Il Benevento preme il piede sull'acceleratore, ma non riesce a trovare il guizzo vincente

62' Palo del Benevento! Buonaiuto prova il tiro che viene deviato quel tanto che basta da Idda per colpire il legno

58' Esce Asencio che lascia il posto a Ricci

56' Insidioso sinistro di Di Chiara che si spegne di poco sul fondo

55' Poche emozioni, la gara prosegue in maniera equilibrata

50' Il Cosenza mantiene il pallino del gioco e costruisce alla ricerca del gol, ma il Benevento chiude bene gli spazi

18:06 Comincia il secondo tempo

18:05 Rientrano i calciatori sul terreno di gioco

48' - Termina il primo tempo al San Vito. 0 a 0 il parziale

46' - Giallo per Bandinelli, era diffidato. Salterà Crotone

45' - Saranno tre i minuti di recupero

41' Espulso Braglia dalla panchina

37' - Occasione del Cosenza con Tutino tutto solo davanti a Montipò ma manda fuori

26' Prima grande occasione del Benevento con Coda che fa partire un tiro centrale ma potente, non si fa sorprendere Perina

21' Giallo per Antei per fallo su Tutino

20' Ammonito D'Orazio

18' - Miracolo di Montipò che con l'aiuto della traversa, salva su intervento di Dermaku, azione partita da calcio da angolo

14' Tre angoli di fila dei giallorossi

4' - Intervento di Montipò su colpo di testa di Idda

1' - La partita inzia con due minuti di ritardo. Ricordiamo che il fischio d'inizio era previsto nella giornata di ieri alle 18 ma è stata rinviata per mal tempo.

COSENZA (4-3-3): Perina; Idda, Dermaku, Legittimo, Corsi; Palmiero, Mungo, Bruccini; D' Orazio, Blacet, Tutino. All. Braglia. A disp. Cerofolini, Perez, Di Piazza, Tiritiello, Schetino, Maniero, Garritano, Pascali, Baez, Saracco.

BENEVENTO (3-5-2): Montipó; Antei, Billong, Di Chiara; Letizia, Tello, Bandinelli, Buonaiuto, Improta; Asencio, Coda. All. Bucchi. A disp. Puggioni, Gori, Sparandeo, Delò Pinto, Tuia, Giamfy, Insigne, Nocerino, Cuccurullo, Ricci, Volpicelli, Filogamo.

ARBITRO: Pillitteri da Palermo