Del Pinto: "Non era facile rientrare su questo campo" Le parole del centrocampista: "Sono contento a livello personale. Manteniamo la concentrazione"

Importante rientro per Del Pinto che è sceso in campo contro il Cosenza dopo diverse settimane di assenza. Ecco la sua analisi sul pareggio rimediato al San Vito: “Sono contento a livello personale perché entrare su questo campo non era affatto semplice. Abbiamo fatto una buona prestazione soprattutto a livello caratteriale. Fisicamente mi sento molto bene, poi è chiaro che non è facile rientrare subito. Sto lavorando bene e sicuramente ci sarà la giusta occasione per trovare la continuità. Differenze rispetto a due anni fa? Le aspettative sono diverse, quindi dobbiamo dare il massimo. Occorre essere concentrati per cercare di ottenere quanto speriamo. Sarà fondamentale anche l'atteggiamento e l'equilibrio mentale insieme alla società e ai nostri magnifici tifosi”.