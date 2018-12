Letizia: "Onorato della fascia. E' un punto senza rammarico" "Con un campo del genere è difficile mettere in risalto le caratteristiche della squadra"

Ha indossato la fascia da capitano per la prima volta da quando veste il giallorosso. Gaetano Letizia si è espresso così dopo il pareggio rimediato a Cosenza: “Il mister ha deciso di affidarmi la fascia e per me è un onore rappresentare la società e questa squadra. In ogni partita diamo tutto, per noi è un risultato positivo visto il campo e gli infortunati. Portiamo a casa questo punto senza rammarico, anche perché con un campo così è difficile mettere in risalto le caratteristiche di squadra. Era importante non perdere, poi tireremo le somme a maggio: siamo ancora lì pronti a giocarcela fino alla fine”.