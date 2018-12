Ironia romanista: "Anche il Benevento ci eliminerebbe" I tifosi capitolini hanno commentato sui social i sorteggi della Champions

Non è un momento facile per la Roma. I capitolini sono relegati al sesto posto in classifica con prestazioni non soddisfacenti, non ultima quella di ieri contro il Genoa in cui è riuscita a vincere con tanta fatica. Il malessere tra i tifosi è palpabile, soprattutto negli ultimi tempi con il mirino del tifo organizzato che è andato dritto sul presidente Pallotta. Questa mattina ci sono stati i sorteggi per gli ottavi di finale di Champions e la Roma ha pescato il Porto, avversario sulla carta più semplice rispetto alle altre che compongono la prima fascia. Nonostante la bontà delle urne, in tanti hanno ironizzato come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Tra i commenti è comparsa anche la Strega: "In questo momento ci eliminerebbe anche il Benevento".

Parole frutto della delusione, ma che per assurdo ci riconducono allo scorso sei settembre, quando i sanniti si imposero con il risultato di 2-1 in amichevole. Anche quella fu una gara, seppur inutile, che suscitò non poche polemiche nell'ambiente capitolino.