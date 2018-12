Benevento, seduta mattutina. Maggio e Viola verso il recupero Domani test con l'Under 17

Senza sosta. I giallorossi sono scesi in campo anche questa mattina nonostante il match di ieri in quel di Cosenza e il rientro a casa in tarda serata. Ovviamente il lavoro mattutino è stato più leggero. Di scarico. Ma sono arrivati segnali positivi dagli ultimi reduci da infortuni: Viola e Maggio. Pare che anche loro siano recuperabili per la sfida di domenica sera col Crotone. Per la serie: dopo il summit con Vigorito l'infermeria si è svuotata. Una coincidenza. Ma che fa ben sperare per le prossime gare. Bucchi ora avrà più scelte dalla sua, con l'unica assenza legata a Bukata. L'enigma persiste. Per domenica però non ci sarà nemmeno Bandinelli per via della squalifica. Intanto il programma prevede anche una seduta per domani. Appuntamento nel pomeriggio con un'amichevole con l'Under 17.