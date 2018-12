Benevento, Nocerino vicino alla risoluzione Secondo indiscrezioni l'addio è prossimo ma il centrocampista deve ancora parlare con la società

Antonio Nocerino vicino alla risoluzione del contratto. L'addio potrebbe arrivare già nella giornata di domani. Pare che il centrocampista voglia chiudere qui l'avventura giallorossa ma dovrà ancora parlare con la società. Per ora si tratta solo di una indiscrezione. Vedremo nelle prossime ore cosa accadrà in casa strega. Sicuramente Nocerino finora non ha vissuto una bella parentesi nel Sannio. Nelle prime uscite non ha convinto, tante le critiche piovute su di lui e poi questo lungo infortunio che lo sta tenendo lontano dai campi. Da far riflettere però il suo utilizzo in Tim Cup contro il Cittadella e poi la decisione di mister Bucchi di farlo sedere in campionato nelle partite successive. Probabile quindi che la separazione sia vicina. Ancora prima del mercato di gennaio.