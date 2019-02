Benevento - Cittadella, ecco il dato della prevendita Scopri quanti tifosi hanno già acquistato il biglietto

Il Benevento torna al Vigorito e lo farà domani pomeriggio contro il Cittadella. Per l'occasione sono stati venduti 905 tagliandi, ai quali bisogna aggiungere i 314 mini abbonamenti emessi nelle scorse settimane. Se si tiene conto anche degli 8438 fidelizzati si raggiunge la cifra complessiva di 9657 spettatori. Ovviamente si prevede una decisiva impennata nella mattinata di domani, quando molti tifosi assalteranno i punti vendita per accapararsi il posto dell'ultimo minuto. Quasi certo il superamento delle diecimila unità che cercheranno di dare man forte alla truppa di Bucchi per la conquista di una vittoria che sarebbe importantissima in chiave classifica.