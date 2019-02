Per la trasferta di Foggia già in moto la macchina del tifo Domani alle 11.30 riunione del GOS. Per il settore ospiti si punta ad avere 1.400 tagliandi

Si svolgerà domani mattina alle 11.30 presso la Questura di Foggia la riunione del GOS per decidere tutte le misure da adottare in vista della sfida di sabato sera (inizio ore 18) tra Foggia e Benevento. A rappresentare la società sannita ci sarà il responsabile dei rapporti con la tifoseria Domenico Cinelli. In particolare nella riunione dovranno essere ufficializzati i tagliandi messi a disposizione dei supporters della Strega. Attualmente il settore ospiti dello Zaccheria ha una capienza di 1.400 posti con il Benevento che punta appunto ad ottenere la conferma di questo numero considerato che la stessa cosa è avvenuta in occasione dell'andata per i tifosi foggiani (1.663 tagliandi a disposizione che è il massimo dell'agibilità attuale) e che prima, durante e alla fine del match non ci sono stati incidenti anche se c'è stato un ingente spiegamento di forze dell'ordine. Subito dopo la riunione, a partire dalle ore 14 sarà aperta la prevendita anche a Benevento. Ricordiamo che però per questa gara contrariamente a quanto avvenuto per il derby di Salerno sarà obbligatorio avere la tessera del tifoso o Fidelity card per poter acquistare il biglietto d'ingresso.

Tra la tifoseria giallorossa, però, è già cominciata la mobilitazione. A dire il vero questa trasferta è attesa da tempo per la rivalità sportiva esistente tra le opposte fazioni che una volta erano gemellate. La curva sud attraverso una nota apparsa sui social ha annunciato l'allestimento di pullman con costo scontato per coloro che hanno la tessera della curva. Altri due pullman sono stati organizzati dal Club Benevento di S. Giorgio del Sannio ed altrettanti da Pasquale Saccone, al quale aderiscono in particolare tifosi dei distinti. Tantissimi sono i pullmini in allestimento e naturalmente molte le auto private considerata anche l'esigua distanza tra i due centri. Insomma, macchina del tifo già in moto in attesa di conoscere prezzi dei biglietti e avere la conferma dei 1.400 dalla riunione di domani.