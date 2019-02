Asencio: "La nostra forza è il gruppo" L'attaccante giallorosso: "Possiamo fare delle cose importanti. Coda? Con lui ho una bella intesa"

Questa sera Asencio è stato ospite di Ottogol negli studi di Ottochannel 696. L'attaccante ha parlato così del buon momento che sta vivendo la compagine giallorossa:

“All'inizio della stagione non ci conoscevamo tanto, considerato che la rosa è stata rivoluzionata. Con il passare del tempo siamo diventati un gruppo unito e adesso si vedono i risultati anche in campo. La nostra forza è questa. Anche gli ultimi arrivati si sono inseriti molto bene nel gruppo e questo è sicuramente positivo. Siamo forti, possiamo fare delle cose importanti. Il mercato? Sì, a gennaio ho ricevuto diverse richieste ma non ho mai pensato di andare via perché qui sto davvero bene”.

AVVERSARIE - “Verona e Perugia mi hanno impressionato in maniera positiva perché sono arrivate qui cercando di fare la partita. Palermo e Brescia sono due squadre di livello, composte da elementi di serie A. Questo è un campionato molto incerto, dove si deciderà tutto fino all'ultima giornata”.

CODA - “Con lui ho una bella intesa, forse non abbiamo creato molto insieme ma erano anche gare difficili. Personalmente sto lavorando sempre meglio e mi aspetto un ottimo finale di stagione”.