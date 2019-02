Gara a Foggia via alla prevendita. Ai sanniti 1.443 biglietti Nella riunione del GOS fissati anche il percorso per i fans giallorossi e le misure di prevenzione

Il GOS riunitosi presso la Questura di Foggia per decidere delle misure da attuare per la sfida di sabato sera tra Foggia e Benevento in programma allo Zaccheria con inizio alle ore 18 ha ufficializzato per i tifosi giallorossi la disponibilità in prevendita di 1.443 biglietti, in pratica il massimo dell'agibilità attuale del settore ospiti dello stadio pugliese. All'incontro in rappresentanza del Benevento Calcio c'era il responsabile dei rapporti con la tifoseria Domenico Cinelli, oltre a rappresentanti del Foggia Calcio e delle forze dell'ordine. La prevendita partirà alle ore 13 sul circuito Vivaticket. Fissato anche il costo. Prezzo intero 16 euro oltre ai diritti di prevendita, mentre sono previsti anche ridotti per over 65, donne ed under 14 a 12 euro oltre ai diritti di prevendita. Ricordiamo che è obbligatorio essere in possesso della tessera del tifoso o della Fidelity Card emessa dal Benevento Calcio per poter acquistare i tagliandi del settore ospiti. Nel Sannio già da sabato in attesa della riunione odierna del GOS si è messa in moto la macchina del tifo. Oltre ai pullman organizzati dalla Curva Sud ce ne sono due del Club Benevento San Giorgio del Sannio ed altrettanti allestiti dal tifoso Pasquale Saccone, ma molti supporters si stanno organizzando con pullmini ed auto private. Si prevede un nuovo esodo vista l'esigua distanza.

Questa la nota del GOS: "Dalle informazioni qualificate pervenute, nelle more della riunione del GOS si è appreso che i supporters della squadra ospite si muoveranno in numero di circa 1.400 unità con autobus, minivan e molti mezzi privati. Al fine di ottimizzare l'aggregazione della tifoseria ospite in un'unica area di stazionamento, per poi effettuare celermente ed in sicurezza le operazioni di prefiltraggio e trasbordo presso l'impianto sportivo comunale, si prega di voler portare a conoscenza della tifoseria ospite le seguenti indicazioni: 1) concentrare contemporaneamente le partenze delle automobili private con quelle dei pullman organizzati nella medesima fascia oraria; 2) percorrere l'autostrada A16 Napoli-Foggia; 3) Imboccare l'uscita casello autostradale Candela; 4)Evitare uscite a caselli autostradali successivi; 5) Non intraprendere la Strada Statale 90 bis; 6) l'area di stazionamento prevista è individuata negli spazi antistanti l'uscita del casello autostradale Candela; 7) Di qui sarà organizzato l'accompagnamento in sicurezza presso area prefiltraggio; 8) evitare categoricamente di raggiungere in maniera autonoma l'impianto sportivo comunale Zaccheria."