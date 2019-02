Curva Sud, importante donazione in memoria di Imbriani Gli ultras giallorossi hanno sostenuto il progetto "Un campo per Carmelo"

Importante raccolta fondi realizzata dai ragazzi della Curva Sud nel corso della sfida tra Benevento e Cittadella. Gli ultras giallorossi hanno ricavato la somma di 1281 euro che sarà interamente devoluta per la realizzazione del progetto "Un campo per Carmelo". Ecco il testo del comunicato emanato attraverso i social:

La Curva Sud, in collaborazione con l'associazione “Imbriani non mollare”, la “Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue”, NTR24 e “Hitch2 Produzioni”, come descritto ampiamente in un precedente post pubblicato sulla nostra pagina ufficiale facebook ed instagram, ha aderito al progetto “Un campo per Carmelo”, che prevede, tramite la vendita di gadget con l’immagine del nostro compianto capitano, di raccogliere dei fondi da destinare alla realizzazione di un centro sportivo dedicato a Carmelo Imbriani che sorgerà nell’area posta sul retro del complesso dell’ospedale St. Gaspar di Itigi, nella regione del Singida in Tanzania. Vi vogliamo comunicare, che tramite la vendita avvenuta nella nostra nuova sede durante la settimana, e quella prima della partita Benevento- Cittadella in tutti i settori del “Vigorito”, sempre in collaborazione con le sopra citate associazioni, abbiamo ricavato la somma di 1281 euro. Vogliamo ringraziare il meraviglioso popolo sannita, che come sempre ha appoggiato e sostenuto anche questa lodevole iniziativa, e per chi non ha potuto sostenerci e vuole contribuire al progetto, puo’ farlo recandosi presso la nostra sede sita in via Massimo D’azeglio n.40, dove sono ancora disponibili i gadget relativi a questo progetto. Inoltre, e’ possibile sottoscrivere la donazione collegandosi al sito www. Hitch2.it/uncampopercarmelo dove si potrà contribuire con carta di credito, paypal o mediante bonifico bancario, il cui conto presso Banca Etica _ IBAN IT52A0501803400000016744369. Fiduciosi dell’amore che questo popolo nutre nei confronti di Carmelo Imbriani, vi ringraziamo ancora una volta per il vostro apporto e contributo, e vi invitiamo a sostenere, per quanto vi e’ possibile questo progetto, nel nome di Carmelo!