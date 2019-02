Benevento, Bucchi incontra le Streghe: "Vi auguro il meglio" Serata da ricordare al Mellusi che suggella l'unione tra le due realtà cittadine

C’è un po' di Benevento Calcio anche oltre il “contesto” in cui siamo abituati a vederlo. La famiglia giallorossa è molto più grande, considerato che al suo interno ci sono anche tantissime ragazzine che ogni giorno danno dei calci al pallone cercando di portare in alto il nome della città. Stiamo parlando delle Streghe, società affiliata al sodalizio di via Santa Colomba e che quindi ne porta anche il logo sul petto. A suggello dell’unione che c’è tra le due realtà cittadine, mister Bucchi si è recato presso il Mellusi per far visita alle giovani calciatrici. E’ stata una serata importante, con le ragazze che hanno accolto con un po' di timidezza ma con grande ammirazione il tecnico giallorosso. Lo stesso, accompagnato dal team manager Alessandro Cilento, ha ribadito degli interessanti concetti: “Seguo il calcio femminile con attenzione. Quando ero alla Torres e al Sassuolo c’erano delle squadre forti che militavano nei massimi campionati italiani. Loro non avevano niente più di voi quando hanno cominciato, quindi vi auguro il meglio. Mi ha sempre meravigliato la voglia di lottare e di non mollare mai che avete voi calciatrici. Continuate così. Veniteci a trovare quando volete allo stadio, vi aspettiamo a braccia aperte”.

Sorrisi ed entusiasmo da parte dei dirigenti delle Streghe, in particolare del presidente Stefano Cerracchio che guardava con orgoglio le sue ragazze, così come tutti i tecnici che cercano di essere una solida spalla per una crescita soprattutto umana e poi calcistica. Il calcio femminile non è ancora entrato pienamente nella cultura sportiva italiana, nonostante sia in netta crescita in tutto il mondo. A Benevento c’è una bella realtà che cresce giorno dopo giorno, le streghette sognano con determinazione e perseveranza, provando a emulare i successi dei “cugini” stregoni.