Il Benevento ritrova Marinelli: con lui dolci ricordi Il fischietto della sezione di Tivoli ha tre precedenti con i giallorossi

E' stato designato il direttore di gara della sfida tra Foggia e Benevento, in programma sabato allo Zaccheria con fischio d'inizio fissato alle 18. Si tratta di Marinelli della sezione di Tivoli, un fischietto che rievoca dolci ricordi ai tifosi giallorossi considerato che nelle gare in cui ha diretto la Strega sono arrivati degli importanti risultati, tra cui la storica promozione in serie B del 30 aprile 2016. Ecco tutti i precedenti:

31 gennaio 2016: Foggia - Benevento 1-1

13 marzo 2016: Benevento - Casertana 6-0

30 aprile 2016: Benevento - Lecce 3-0

Tra i cadetti ha arbitrato 39 incontri, contraddistinti da 13 successi interni, 14 pareggi e 12 exploit esterni. Ha concesso 11 rigori e tirato fuori in altrettante occasioni il cartellino rosso.

Allo Zaccheria sarà coadiuvato dagli assistenti Pagliardini e Sechi. Quarto uomo Miele.