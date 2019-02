Fiocco azzurro in casa Palermo - Vigorito Tanta gioia per Diego e Valentina che hanno abbracciato il loro secondogenito

E' un momento ricco di gioia in casa Palermo - Vigorito. In giornata è nato Jacopo, figlio di Diego e Valentina. Le redazioni di Ottochannel e Ottopagine formulano i migliori auguri agli splendidi genitori, alla sorellina Ludovica e a tutta la famiglia Palermo - Vigorito. Un affettuoso abbraccio va al nostro editore e presidente del Benevento Calcio Oreste Vigorito che è diventato nonno per la quarta volta. Al piccolo Jacopo vanno gli auguri per una vita costellata di felicità e tante soddisfazioni.