Benevento, con questa grinta qui Si gioca allo Zaccheria la prima di 14 finali. La Strega avrà dalla sua oltre 700 tifosi

E' il giorno di Foggia - Benevento. Qualcuno l'ha chiamato derby, per altri è una semplice partita di campionato. Di sicuro si tratta di un incontro che ha delle sfumature diverse rispetto a quello della scorsa giornata. Lo Zaccheria è un campo storicamente difficile per la Strega, ma questa squadra ha dimostrato ampiamente di infischiarsene dei tabù e di essere brava a sfatarli con estrema facilità. Bucchi ha parlato di una vera e propria finale e ha ragione: è giunto il momento in cui i calcoli non servono più, occorre scendere in campo e vincere ogni partita per tentare di realizzare un sogno. Abbiamo parlato molto del Benevento 2.0, una squadra che si è sporcata i vestiti per capire bene la categoria e che ha trovato un assetto importante, come dimostrato dall'equilibrio difensivo che vede la retroguardia giallorossa tra le meno perforate d'Italia negli ultimi dieci incontri. I sanniti ritroveranno tanti ex dal dente avvelenato, pronti a mettergli i bastoni tra le ruote, ma sugli spalti avranno dalla loro parte oltre settecento sostenitori pronti a incitarli fino all'ultimo secondo della gara. E' un incontro che ricorda gli agguerriti pomeriggi di serie C, dove Foggia - Benevento era un classico della categoria e le due squadre in campo se le davano di santa ragione per ottenere un posto tra i cadetti. Questa, fortunatamente, non è la Lega Pro, ma forse in incontri che si prevedono così maschi non guasterebbe un po' di quello spirito "pane e salame" che, diciamocelo e ripetiamolo, si è intravisto nelle ultime settimane. Questa Strega sa adattarsi alle situazioni: sa imporre il proprio gioco quando serve e tirare i palloni in tribuna quando l'andamento della gara lo ritiene opportuno. Quello di oggi è un crocevia importante per la stagione del Benevento, ottenere un risultato importante allo Zaccheria significherebbe moltissimo in vista dei prossimi incontri. E' una consapevolezza importante, ma prima occorre affrontare una difficile battaglia con umiltà e tanta grinta.