LIVE | Foggia - Benevento 1-1 Seguite con noi la testuale del match dei giallorossi allo Zaccheria

90' Cinque minuti di recupero

89' Punizione di Insigne per la testa di Caldirola: facile parata di Leali

88' Padino e Bucchi fanno gli ultimi cambi: per il Benevento entra Armenteros al posto di Coda. In casa rossonera c'è Mazzeo per Kragl

86' Altro cambio per il Foggia: entra Cicerelli al posto di Deli

83' Dentro Greco al posto di Chiaretti

81' Gol del Foggia: splendida punizione di Kragl da posizione defilata che non lascia scampo a Montipò. Il risultato torna in parità

80' Ammonito Improta: era diffidato, salterà il match con il Pescara

75' GOOOOL DEL BENEVENTOOOOO! Insigne crossa al centro, Ingrosso sbaglia l'intervento e interviene come un falco Coda che insacca per l'uno a zero

67' Buon inserimento di Deli che calcia sul primo palo: Montipò devia in angolo

61' Improta crossa per Asencio che spicca il volo per colpire il pallone di testa: Leali para

60' Doppio cambio per il Benevento: dentro Tello e Asencio al posto di Bandinelli e Buonaiuto

59' Altra insidiosa punizione di Kragl con Montipò che devia in angolo

57' Ammonito Tuia per fallo su Iemmello

56' Insidiosa punizione di Kragl: Montipò blocca

54' Retropassaggio sbagliato di un difensore foggiano che permette Coda di anticipare astutamente Leali con un delizioso tocco al pallone: Ingrosso salva la sfera incredibilmente sulla linea. Vantaggio sfiorato per la Strega

51' Kragl serve Iemmello che indirizza la palla sotto la traversa: Montipò respinge

50' Ammoniti Bandinelli e Deli

47' Lancio di Improta tra le linee per Maggio che ci prova di prima intenzione: la palla colpisce la parte esterna del palo

19:10 Comincia la ripresa

19:08 Entrano le squadre in campo

53' Termina il primo tempo. E' stata una prima parte di gara molto nervosa, con le due squadre che non si sono affatto risparmiate. Bene il Benevento sotto il punto di vista dell'impostazione, ma i tiri nello specchio sono stati davvero pochi sia da una parte che dall'altra. I rossoneri hanno chiuso in dieci a causa dell'espulsione rimediata da Gerbo

50' Giallo per Costa

45' Sette minuti di recupero

45' FOGGIA IN DIECI. Proteste da parte rossonera per un presunto fallo commesso da Caldirola su Gerbo. Il difensore giallorosso ha colpito pienamente la palla, quindi la decisione di Marinelli è stata più che giusta. Il calciatore foggiano è stato espulso perché mentre era a terra ha colpito Costa con un calcio

43' Occasionissima per il Foggia: Deli serve un'ottima palla a Chiaretti che ci prova di sinistro da ottima posizione, ma la palla esce di pochissimo. Da rivedere l'atteggiamento difensivo dei sanniti

40' Ottima azione di Improta che salta tre avversari e prova il tiro di sinistro: la palla si spegne di poco sul fondo

33' Giallo per Crisetig per fallo su Iemmello

30' Ci prova Crisetig di sinistro dal limite: Leali respinge con i pugni

27' Ammonito Ngawa per fallo commesso su Improta

24' E' il Benevento la squadra che amministra il gioco, ma viene meno negli ultimi metri

17' Riprende la gara

16' Sospesa la partita per lancio di petardi da parte dei beneventani. Maggio si è recato nei pressi del settore ospiti per predicare calma

15' Primo quarto d'ora privo di emozioni. E' una gara difficile per entrambe

8' Fase di studio della gara. Il Benevento prova a prendere le distanze, ma il Foggia lascia pochi spazi in fase difensiva

2' Conclusione dalla distanza di Gerbo sulla quale Montipò risponde presente senza affanni

18:02 Comincia la partita

17:59 Entrano le squadre in campo

Allo Zaccheria di Foggia va in scena la 25^ giornata del campionato di serie B. Il Benevento sfida i satanelli per alimentare la striscia di risultati utili consecutivi e per provare l'aggancio al secondo posto in classifica, considerato il riposo individuale del Palermo. Bucchi è stato costretto a effettuare delle scelte forzate: assenti dalla formazione titolare gli acciaccati Volta e Antei che sono stati sostituiti da Tuia e Costa. Si sfalda così il trio difensivo che tanto ha fatto bene nel corso delle ultime uscite. Rientra anche capitan Maggio che prende il posto di Letizia. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

FOGGIA (3-5-2): Leali; Ingrosso, Billong, Ranieri; Ngawa, Gerbo, Busellato, Deli, Kragl; Chiaretti, Iemmello. A disp.: Noppert, Agnelli, Loaicono, Greco, Zambelli, Martinelli, Cicerelli, Galano, Mazzeo, Marcucci. Boldor, Matarese. All.: Padalino

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Costa, Caldirola; Maggio, Buonaiuto, Crisetig, Bandinelli, Improta; Coda, Insigne. A disp.: Gori, Zagari, Letizia, Del Pinto, Tello, Viola, Volta, Gyamfi, Ricci, Asencio, Armenteros, Vokic. All.: Bucchi