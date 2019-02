Bucchi sul pareggio di Foggia: "Avremmo meritato i tre punti" Il tecnico giallorosso: "La nostra è stata una buona gara. Adesso pensiamo già al Pescara"

Ecco il commento di Bucchi subito dopo il pareggio rimediato allo Zaccheria:

“Abbiamo sicuramente un po' di amaro in bocca. Siamo riusciti a fare un’ottima gara dominando il gioco. Non ci sono state delle palle gol nitidissime ma siamo stati sempre lì a creare. Dopo il gol dovevamo essere bravi e cinici per consolidare il successo. Purtroppo c’è stata una giocata del singolo che ci ha costretti al pareggio. Non siamo riusciti a segnare di nuovo, nel complesso credo che sia stata una buona gara. Ho visto comunque un Benevento maturo, poi è normale che alla fine ti viene l'acquolina in bocca. Questo il calcio. Avremmo meritato senza dubbio i tre punti. Prendiamoci questo pareggio e pensiamo già a martedì perché non abbiamo tempo per pensare a quello che poteva essere”.

DIFESA - "Antei veniva da una settimana travagliata. Siccome è reduce da un percorso difficile ho preferito dargli la possibilità di rifiatare. Costa ha fatto molto bene e ne sono contento. Letizia? Era uscito fuori malconcio dalla gara con il Cittadella, siccome Maggio è in crescita gli ho dato un po' di riposo e credo che gli abbia fatto bene".

RAMMARICO - "Se una squadra è ambiziosa il rammarico è normale, anzi credo che sia un segnale positivo. Da domattina ci mettiamo sul pezzo perché si prevede un'altra partitaccia. Di sicuro non ci toglierà l'entusiasmo che abbiamo costruito in questi mesi: la nostra mentalità è ormai salda, il gruppo è forte e non si lascerà portare via nulla".

PESCARA - "Credo che Antei sarà a disposizione per la gara con il Pescara. Vedremo domattina le sue condizioni. Volta è alle prese con un problema alla caviglia, il riposo è stato positivo quindi credo e spero che possa giocare dall'inizio. Oggi questo gruppo ha tanti calciatori che possono giocare tre partite in una settimana, quindi non farò scelte legate a un turn over ma soltanto orientate a chi sta bene".