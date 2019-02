Lancio di petardi, multa salata per il Benevento Improta salterà l'incontro di martedì con il Pescara

Il Giudice Sportivo ha inflitto una multa di diecimila euro al Benevento Calcio "per avere suoi sostenitori, nel corso del primo tempo, lanciato diversi petardi e fumogeni sia nel recinto di giuoco sia nel settore occupato dai sostenitori avversari, costringendo l'Arbitro ad interrompere la gara per due volte nell'arco di circa due minuti". Stessa sanzione per il Foggia.

Il giallo rimediato da Improta è stato fatale, considerato che costringerà l'esterno offensivo a saltare il match di martedì con il Pescara perché in diffida. Nessun appiedato in casa abruzzese.

Per leggere il comunicato completo clicca qui.