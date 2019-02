Designato l'arbitro di Benevento - Pescara Con la Strega ha quattro precedenti in campionato

Sarà Valerio Marini di Roma a dirigere la sfida di domani pomeriggio tra Benevento e Pescara. Il fischietto capitolino ha diretto i giallorossi in questa stagione in occasione della sfida di Coppa Italia contro l'Imolese. In campionato ha quattro precedenti che vi elenchiamo di seguito:

20 gennaio 2013: Benevento - Catanzaro 2-0

21 settembre 2014: Benevento - Foggia 2-0

22 marzo 2015: Casertana - Benevento 0-0

20 settembre 2016: Benevento - Pro Vercelli 1-1

Lo score è di due successi e altrettani pareggi. Tra i cadetti è un quarto anno e ha diretto 56 incontri, contraddistinti da 18 vittorie interne, 23 pareggi e 15 exploit esterni. Ha concesso 15 rigori e tirato fuori in 17 occasioni il cartellino rosso.

Al Vigorito sarà coadiuvato dagli assistenti Grossi di Frosinone e Mastrodonato di Molfetta. Quarto uomo Massimi di Termoli.