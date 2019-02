La diretta web di Benevento - Pescara Seguite con noi la testuale del match dei giallorossi

2' Insigne prende palla dal limite e prova il tiro a giro, ma si spegne sul fondo senza impensierire Fiorillo

18:02 Comincia la partita. Il Benevento scende in campo con la terza maglia e attacca da Curva Nord verso Curva Sud

17:59 Entrano le squadre in campo

Siamo al Vigorito per assistere al match tra Benevento e Pescara, valevole per la 26^ giornata del campionato di serie B. I giallorossi sono reduci dalla trasferta di Foggia, con Bucchi che ha confermato la rosa vista allo Zaccheria a eccezione di Volta che torna in campo da titolare al posto di Costa. Sulle corsie esterne si vedranno Letizia e Maggio, considerata la squalifica di Improta. Ecco le formazioni che scenderanno in campo:

BENEVENTO (3-5-2): Montipò; Tuia, Volta, Caldirola; Maggio, Buonaiuto, Crisetig, Bandinelli, Letizia; Coda, Insigne. A disp.: Gori, Zagari, Del Pinto, Antei, Viola, Costa, Gyamfi, Goddard, Ricci, Asencio, Armenteros, Vokic. All.: Bucchi

PESCARA (4-3-1-2): Fiorillo; Ciofani, Gravillon, Scognamiglio, Balzano; Memushaj, Brugman, Crecco; Marras; Mancuso, Monachello. A disp.: Kastrati, Campagnaro, Capone, Bellini, Pinto, Bettella, Bruno, Perrotta, Antonucci, Melegoni, Del Sole, Sottil. All.: Pillon