Del Pinto: "E' una vittoria troppo importante" Il centrocampista giallorosso: "Penso già all'allenamento di domani in vista del Livorno"

Grande entusiasmo per Lollo Del Pinto che nel dopo gara ha parlato così ai microfoni di Ottochannel: “Sono contento di come sia andata perché la partita non si era messa bene. Il gol di Volta ci ha permesso di ottenere un risultato troppo importante, soprattutto perché oggi ci sono tanti scontri diretti. Da qui alla fine sono certo che ci saranno tanti momenti difficili e soffriremo tutti insieme. Il mio segreto? Lavoro giorno dopo giorno. Sto già pensando all’allenamento di domani per arrivare a lunedì con il Livorno nel migliore dei modi. Ovviamente mi dispiace quando non gioco, ma siamo una squadra che punta ai vertici e tutti siamo calciatori importanti”.