Volta: "Che grande palla ha messo Viola. Ora il Livorno" Il centrale difensivo giallorosso: "Rispetto all'andata abbiamo fatto spogliatoio"

E’ stato l’autore del gol che ha mandato in estasi il Vigorito. Massimo Volta ha espresso così la sua soddisfazione dopo il triplice fischio: “Conosco molto bene il modo di calciare le punizioni di Viola: ha messo una grande palla e mi sono fatto trovare pronto. Faccio i complimenti allo staff sanitario che mi ha rimesso in piedi in poco tempo. Dedico questo gol a mio figlio, mia moglie e mio padre che oggi compie gli anni. Cosa è cambiato rispetto all’andata? Abbiamo fatto spogliatoio, dovevamo compattarci e conoscerci di più. Adesso pensiamo al Livorno, sappiamo che da qui alla fine sono tutte finali con la massima umiltà perché se entri in campo e pensi di aver già vinto hai già perso. Scenderemo in campo con cattiveria contro una squadra che deve salvarsi e che cercherà in tutti i modi di portare a casa il risultato”.