In testa vince solo il Lecce: il Benevento è al secondo posto I giallorossi scavalcano il Palermo che è stato sconfitto a Crotone. Ora si pensa al Livorno

In attesa di Venezia – Perugia e Spezia – Livorno di domani, si sono giocate tutte le gare della ventiseiesima giornata del campionato di serie B. I risultati maturati in serata danno tantissimo valore all’importante successo ottenuto dal Benevento sul Pescara, considerato che tra le squadre di testa ha vinto soltanto il Lecce sul Verona. La capolista Brescia è stata fermata dal Padova con un pareggio, mentre per il Palermo è arrivata una dura sconfitta sul campo del Crotone con il punteggio di 3-0. La truppa di Bucchi scavalca i siciliani e si posiziona al secondo posto in classifica, in piena zona promozione, a quattro lunghezze dalla capolista Brescia che, lo ricordiamo, ha una gara in più.

Ottenere un risultato positivo contro gli abruzzesi sarebbe stato fondamentale proprio per gli interessanti incroci che questo turno infrasettimanale proponeva e, alla fine, le aspettative si sono tramutate in realtà. E' una classifica bella, ma la strada - come detto da Bucchi nel corso delle interviste post partita - è ancora lunghissima. Da domani il Benevento penserà alla sfida con il Livorno di lunedì sera, un'altra finale da non sbagliare per alimentare il sogno e per far crescere ulteriomente l'entusiasmo che già stasera ha inebriato il Ciro Vigorito, permettendo alla Strega di conquistare tre punti d'oro con le unghie e con i denti.