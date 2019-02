Benevento subito al lavoro: test con l'under 17 all'Imbriani Seduta a porte aperte per i giallorossi. Lavoro defaticante per chi ha giocato contro il Pescara

L'importante successo di ieri è solo un ricordo in casa Benevento. La testa adesso è tutta rivolta alla sfida di lunedì con il Livorno e questo pomeriggio i giallorossi sono subito scesi in campo per cominciare la preparazione. Essendo la seduta successiva alla gara di campionato non si è visto tutto il gruppo all'opera. Coloro che hanno giocato contro il Pescara, infatti, sono stati impegnati in un defaticamento con esercizi in palestra, mentre gli altri hanno sostenuto un test amichevole contro la formazione under 17 allenata da Nicola Romaniello. Come ogni mercoledì le porte dell'Imbriani sono state aperte al pubblico, con un buon numero di tifosi che ha accolto l'invito assistendo con attenzione alla partitella. Bucchi ha mandato in campo una formazione sperimentale con Zagari in porta e Gyamfi, Costa e De Caro in difesa. A centrocampo hanno agito Goddard, Del Pinto e Viola con Cuccurullo e Improta esterni. In avanti ha agito la coppia formata da Armenteros e Ricci. Per cronaca il risultato finale è stato di 3-0 con reti di Improta e una doppietta di Ricci. I giallorossi torneranno ad allenarsi nella giornata di domani.