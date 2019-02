Benevento, Antei verso il rientro in vista del Livorno La Strega lavora sodo per il posticipo. Restano da valutare le condizioni di Tello e Di Chiara

Questa mattina il Benevento si è ritrovato all'Imbriani per proseguire la preparazione alla sfida con il Livorno. Sono giorni importanti per Bucchi che avrà modo di valutare attentamente la condizione di quei calciatori che negli ultimi incontri sono stati fuori a causa di qualche problema fisico. Delle risposte positive sono giunte da Antei: il centrale difensivo è in netta ripresa, in fondo per lui non si è mai palesato nulla di grave se non un affaticamento che ha spinto lo staff tecnico a tenerlo a riposo per evitare delle ricadute. Quindi non è da escludere il ritorno al Picco del trio difensivo con Volta e Caldirola che ha garantito una solidità importante.

Il mirino è puntato su Tello e Di Chiara. Il centrocampista colombiano è ancora alle prese con un problema alla caviglia che l'ha costretto a guardare dalla tribuna il successo ottenuto sul Pescara. Stesso discorso per quanto riguarda Di Chiara, assente da diversi incontri a causa di uno stiramento all'anca. Entrambi sono da valutare in vista della sfida di lunedì con il Livorno. Nella giornata di domani i giallorossi sosterranno una seduta pomeridiana all'Imbriani. Domenica ci sarà la partenza per il ritiro pre gara che si terrà a Tirrenia.