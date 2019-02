Giudice Sportivo, mano pesante per Bucchi Nessun appiedato tra i giallorossi in vista della sfida con il Livorno

Mano pesante da parte del Giudice Sportivo per Christian Bucchi. Il tecnico giallorosso è stato diffidato e multato di 7mila euro per avere al 23° del secondo tempo, a seguito della segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, rivolto espressioni irriguardose nei confronti dei componenti della panchina avversaria e calciato in direzione degli stessi una bottiglietta di plastica; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Nessun appiedato in vista della sfida con il Livorno, così come per i toscani.

