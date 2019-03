Benevento, Coda è decisivo quanto Donnarumma La punta eguaglia il capocanniere del torneo in termini di incisività nei punti conquistati

E' un momento molto positivo per Massimo Coda. Contro il Pescara l'attaccante ha raggiunto quota tredici marcature in stagione ed è stato anche nominato dall'Aic come calciatore del mese nel campionato di serie B.

L'hispanico è anche un elemento fondamentale della manovra giallorossa, considerato che le sue reti hanno fruttato ben diciannove punti, un dato molto importante che lo mette in competizione con il capocannoniere Alfredo Donnarumma. E' vero che tra i due ci sono nove gol di differenza, ma è importante notare quanto il contributo di entrambi in termini di punti sia stato pressocché identico. Il bomber del Brescia, infatti, ha permesso ai suoi di portare a casa venti punti, uno in più rispetto all'ex compagno di squadra della Salernitana.

Questi numeri ovviamente sono facilmente spiegabili dalla costanza con cui Coda è andato a segno, avendo gonfiato la rete in tredici gare diverse. Il giallorosso è più decisivo anche di Mancuso: il bomber del Pescara, autore di sedici reti, ha messo la firma su quindici punti ottenuti dalla compagine abruzzese.

E' chiaro che con Coda il Benevento ha ritrovato un ottimo attaccante su cui poter fare affidamento, il quale è stato anche rivitalizzato dalla presenza di Roberto Insigne che a suon di assist e buone giocate gli ha permesso di andare con maggiore facilità alla conclusione. Sugli obiettivi personali l'hispanico è stato chiaro: vuole raggiungere quota venti reti, eguagliando il record societario di Fabio Ceravolo che, però, ci è riuscito in trentanove presenze. Ovviamente il pensiero primario resta quello della promozione, traguardo mai raggiunto in carriera dal prolifico bomber giallorosso.