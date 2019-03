Benevento, inizia una settimana cruciale: Bucchi convoca tutti Dopo la gara con il Livorno si andrà in ritiro. Resta nel Sannio solo l'estremo difensore Puggioni

Comincia la spedizione del Benevento per il doppio impegno in trasferta di Livorno e Cremona. Dopo la seduta di questa mattina i giallorossi partiranno alla volta della toscana. Nella giornata di domani ci sarà la rifinitura e alle 21 il fischio d'inizio dell'attesa sfida con la compagine guidata da Breda. Sarà una settimana particolare per la Strega, considerato che dopo il posticipo non tornerà nel Sannio ma andrà in ritiro a Coverciano per concentrarsi in vista del match con la Cremonese, in programma domenica prossima alle 15. E' stata una scelta condivisa da tutto lo spogliatoio, consapevole del fatto che si è giunti a un momento cruciale della stagione dove non si vuole lasciare nulla al caso. In virtù di ciò sono stati convocati tutti i calciatori che compongono la rosa, a eccezione di Puggioni. Presente anche Di Chiara, anche se non sarà disponibile domani sera a causa di un infortunio all'anca. Si valutano le condizioni di Antei e Tello, con quest'ultimo che non sarà tra i titolari. E' probabile la presenza del centrale difensivo dal primo minuto che andrà a ricomporre il trio con Volta e Caldirola. Le prossime ore saranno fondamentali per sciogliere gli ultimi dubbi sull'undici da mandare in campo al Picchi.

Ecco tutti i convocati:

PORTIERI: 12 Montipò, 22 Gori, 32 Zagari;

DIFENSORI: 11 Maggio, 18 Gyamfi, 3 Letizia, 5 Antei, 14 Volta, 15 Costa, 13 Tuia, 35 Caldirola, 7 Di Chiara;

CENTROCAMPISTI: 25 Bandinelli, 4 Del Pinto, 8 Tello, 10 Viola, 36 Vokic, 34 Crisetig, 21 Goddard;

ATTACCANTI: 9 Coda, 16 Improta, 19 R. Insigne, 17 Buonaiuto, 27 F. Ricci, 33 Armenteros, 29 Asencio.