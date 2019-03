Il Benevento torna in campo: comincia il ritiro di Coverciano I giallorossi si preparano per Cremona con l'obiettivo di dimenticare presto la debacle di Livorno

La sconfitta di ieri con il Livorno non deve passare inosservata. I giallorossi hanno offerto una prestazione deludente, da "cestinare" come sottolineato più volte da Bucchi nel corso del dopo partita. Serve un cambio di rotta immediato per far capire che quanto accaduto al Picchi sia stato solo uno spiacevole ma veniale incidente di percorso. Il Benevento ha cominciato quest'oggi il ritiro che lo porterà dritto all'importante sfida di domenica con la Cremonese. Nel suggestivo scenario di Coverciano si è svolta una prima seduta di allenamento, con un lavoro defaticante per coloro che hanno affrontato il Livorno. Il clima tra i calciatori era positivo: ovviamente la netta sconfitta ha provato un po' tutti, ma in campo serpeggiava una grande voglia di riscatto in vista dei prossimi impegni. Questi giorni saranno di fondamentale importanza per lo stesso Bucchi che avrà l'intero gruppo a stretto contatto, in modo da lavorare al meglio e analizzare in maniera dettagliata tutto ciò che si è sbagliato nel posticipo.

Livorno ormai fa parte del passato: adesso bisogna voltare pagina, ma resta una partita che bisogna sempre tenere in mente per evitare che simili notti da "horror" possano ripetersi nell'infuocato finale di stagione che attende il Benevento.