Giudice Sportivo, una giornata per Maggio e Volta I due giallorossi salteranno il match di Cremona

Come previsto il Giudice Sportivo ha squalificato per una giornata Maggio e Volta che quindi salteranno la sfida di domenica con la Cremonese. Il capitano giallorosso ha subìto un doppio giallo nel corso della disastrosa trasferta di Livorno, mentre il centrale difensivo era diffidato. Nessun appiedato in casa Cremonese.

Per leggere il comunicato completo clicca qui.