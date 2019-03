Benevento, oggi nuova seduta. Asencio c'è L'attaccante si è aggregato nella giornata di ieri

Prosegue la settimana in quel di Coverciano per i giallorossi che stanno provando a dimenticare in fretta la debacle di Livorno. Dopotutto in casa della Cremonese bisognerà rialzarsi prontamente per continuare a camminare veloce in un campionato imprevedibile come quello della serie B. Proprio ieri s'è aggregato al gruppo anche Asencio che ha raggiunto il ritiro solo successivamente visto il virus influenzale che lo aveva costretto a saltare la prima di queste due trasferte consecutive. Primo allenamento già nel pomeriggio di ieri per l'attaccante che quindi tornerà a disposizione di mister Bucchi. Il tecnico, gioco forza, dovrà cambiare qualcosa in vista della sfida contro la squadra di Rastelli. In difesa mancheranno per squalifica Volta e Maggio ma torneranno a disposizione Antei al centro della retroguardia e Improta sulla fascia sinistra. L'esterno di Pozzuoli per la verità avrebbe potuto dire la sua già lunedì avendo scontato il turno di squalifica. Col suo inserimento, Letizia potrà tornare sulla destra. A centrocampo le ipotesi si sprecano come sempre. Saranno giorni fondamentali anche per il pieno recupero di Tello che non era ancora a disposizione nella serata da dimenticare. Un'alternativa in più per un reparto che nonostante le disponibilità di Del Pinto e Viola sta trovando continuità negli stessi uomini. Ma forse con la Cremonese si cambierà, dopotutto a Livorno la formula Bandinelli a destra, Crisetig e Buonaiuto non ha funzionato. Ma il tempo c'è tutto. Questo pomeriggio nuovo appuntamento sul rettangolo verde di Coverciano dove la strega trascorrerà questi giorni prima di domenica quando alle 15 ci sarà un nuovo fischio d'inizio.