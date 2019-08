Pisa-Benevento aprirà la serie B Boxing Day ancora da ufficializzare, ma era già stato stabilito se il Pisa avesse giocato in casa

Manca ancora l'ufficialità, ma quasi certamente sarà Pisa-Benevento ad aprire il prossimo campionato di B. Era già previsto che, se la neopromossa toscana avesse debuttato in casa, il boxing day di venerdì 23 agosto sarebbe stato suo. Non resta che attendere l'annuncio ufficiale da parte della Lega di B.

Intanto è ufficiale il programma della seconda giornata di Coppa Italia con la quale arriva il momento delle prime gare ufficiali per i club della Serie B. Il primo a scendere in campo l’Ascoli, che gioca contro la Pro Vercelli sabato alle 18,30, domenica invece giocheranno le altre tra le 18 e lo 20,45. Gli avversari saranno le formazioni della Serie C, a eccezione del Mantova, di scena a Pescara, che partecipa alla Serie D. Il Benevento scenderà in campo contro il Monza alle 20,30-